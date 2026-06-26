Entre dos y cuatro lempiras baja el precio de los combustibles a partir del lunes 29 de junio

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía (SEN) anunció una nueva estructura de precios en los combustibles que entrará en vigor el 29 de junio de 2026, reflejando rebajas en la mayoría de los derivados del petróleo tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

– La medida representa un alivio parcial para los consumidores ante el comportamiento internacional de los hidrocarburos.

En Tegucigalpa, la gasolina súper registrará un precio de L132.30, con una disminución de L2.92, mientras que la regular baja L2.68, situándose en L122.35.

El queroseno tendrá una de las mayores reducciones (L4.24), alcanzando un costo de L107.75, y el diésel se cotizará en L123.22, tras una rebaja de L3.83.

En cuanto al GLP doméstico, se mantiene en L249.62 gracias a un subsidio gubernamental temporal, mientras que el GLP vehicular disminuye L0.93, fijándose en L49.42.

Rebajas en el norte

Por su parte, en San Pedro Sula, la gasolina súper costará L128.99 (-L2.83) y la regular L119.04 (-L2.60). El queroseno baja a L104.41 (-L4.16) y el diésel se reduce a L119.88 (-L3.75).

El GLP doméstico también se mantiene congelado en L228.47 bajo el esquema de apoyo estatal, mientras que el GLP vehicular se ajusta a la baja en L0.93, alcanzando los L45.89.

Las autoridades destacaron que el mantenimiento del precio del gas doméstico responde a un programa de apoyo económico temporal, orientado a proteger la economía de los hogares hondureños frente a la volatilidad del mercado internacional. Entretanto, las rebajas en los combustibles líquidos obedecen a variaciones en los precios de referencia en el mercado externo. JS