Entre dolor y lágrimas velan en Danlí a policías fallecidos en accidente vial en Comayagua

Tegucigalpa- En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y compañeros de la institución policial velan este jueves en la Unidad Departamental de la Policía en Danlí a los agentes que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido en el sector de El Rodeo, Comayagua.

Las honras fúnebres se realizaron en las instalaciones policiales, donde los cuerpos de los uniformados fueron recibidos entre muestras de pesar, oraciones y el clamor de justicia por parte de sus seres queridos.

Familiares de las víctimas expresaron su consternación y pidieron fortaleza para afrontar la irreparable pérdida. Uno de los parientes del agente Adonis Vallecillo manifestó que el dolor es indescriptible y que aún resulta difícil asimilar lo ocurrido.

“Es un dolor indescriptible, momentos que no se esperan, pero por ahora nos ha tocado a nosotros como familia. Lo único que pedimos es fortaleza a Dios para poder procesar esta situación”, expresó entre lágrimas.

El familiar recordó al agente como un joven disciplinado, educado y comprometido con su labor policial, muy apreciado por sus compañeros dentro de la institución. Asimismo, pidió que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y que, de comprobarse negligencia en el accidente, se castigue a los responsables.

Desde la sede policial de Danlí, los cuerpos de los agentes comenzaron a ser trasladados hacia sus lugares de origen, donde serán sepultados con honores y acompañamiento de sus familiares y comunidades.

En el caso de la agente Keylin Benavides, su padre expresó su profundo dolor ante la pérdida. “Es un golpe demasiado fuerte, es un dolor profundo, pero qué podemos hacer, es la voluntad de Dios”, dijo entre sollozos.

El padre también destacó el acompañamiento de la comunidad, que se ha unido en solidaridad con la familia en este momento de duelo. La agente será velada posteriormente en la comunidad de Buenos Aires, El Porvenir, donde también recibirá cristiana sepultura.

Los familiares resaltaron que la joven deja en la orfandad a una niña de ocho años de edad, lo que ha incrementado el dolor entre sus allegados.

Las autoridades policiales continúan acompañando a las familias en este proceso, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas del trágico accidente ocurrido en Comayagua.LB