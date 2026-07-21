Entre dolor despiden a los cuatro primos asesinados en La Ceiba, eran miembros de una iglesia

Tegucigalpa – En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y vecinos dieron este día el último adiós a los cuatro primos asesinados el fin de semana en La Ceiba, departamento de Atlántida, mientras se incrementa la ira de familiares y vecinos que afirmaron que los jóvenes desde pequeños han sido miembros de una iglesia, predicaban la palabra de Dios y nunca pertenecieron a una estructura criminal.

– El hecho continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

–Familiares aseguran que los jóvenes no pertenecían a ninguna pandilla y eran miembros de una iglesia.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Canelas (22), Dylan Mateo Canelas (13), Daniel Canelas y Kevin Magdiel Canelas.

Los cuerpos de las víctimas fueron entregados por Medicina Forense, luego de concluir los procedimientos legales correspondientes, permitiendo que sus seres queridos realizarán las honras fúnebres y posteriormente el sepelio.

Durante el cortejo fúnebre, los familiares expresaron su consternación y exigieron a las autoridades que el crimen no quede en la impunidad.

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Entre lágrimas, pidieron una investigación exhaustiva que permita identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables del múltiple asesinato.

El caso ha generado indignación en la comunidad ceibeña, donde amigos y conocidos acompañaron a las familias en su despedida, manifestando su solidaridad y lamentando la pérdida de los cuatro jóvenes, quienes eran Testigos de Jehová.

Imagen en vida de los cuatro primos asesinados el fin de semana en La Ceiba.

Los cuatro jóvenes fueron raptados el pasado viernes tras salir de una actividad religiosa, sus cuerpos fueron encontrados a altas horas de la noche del sábado en distintos puntos de La Ceiba.

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Fueron engañados

Según información de uno de los familiares, los cuatro primos fueron engañados, ya que iban a una cena donde practicarían la palabra de Dios.

Familiares aseguran que los jóvenes fueron engañados y que no pertenecen a ninguna estructura criminal.

“Ninguno de ellos ha permanecido en ninguna pandilla, desde pequeños se criaron e iban a la iglesia juntos, eran jóvenes colaboradores, comprometidos con la iglesia, no eran delincuentes”, afirmó don Carlos, primo hermano de las víctimas.

Sostuvo que los jóvenes vivían frente a la Iglesia de Dios en la colonia San Judas de esa ciudad de La Ceiba.

Sin embargo, no detalló quién o quienes los invitaron a la cena donde según él los jóvenes asistieron a predicar la palabra.

No pertenecían a ninguna estructura criminal

Otra de las familiares, pidió a las autoridades justicia, “eran unos niños de bien, no pertenecían a estructuras criminales, esa hipótesis que por pelea de territorio no la aceptamos porque todos eran miembros de una iglesia”.

Indicó que como familia tienen miedo ante lo sucedido, por lo que le piden a las autoridades hacer su trabajo e investigar el crimen de los cuatro jóvenes.

Asimismo, dar con el paradero de los que cometieron el hecho violento que enluta a una familia completa, “todo está en manos de Dios y de las autoridades que investiguen, los jóvenes no eran delincuentes, ni pandilleros”, apuntó.

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“No quedará en la impunidad”

El director de la DPI, Rolando Ponce Canales.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones y ha informado que ya cuenta con una línea de investigación para esclarecer el crimen, con el objetivo de dar con el paradero de los responsables y someterlos a la justicia.

El titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, aseguró que serán capturados los responsables del asesinato de los cuatro jóvenes.

Informó que la Policía Nacional desplegó equipos especializados de unidades tácticas operativas para apoyar las diligencias en la zona, luego del crimen que generó conmoción.

“Este caso no va a quedar en la impunidad. En la investigación criminal reina lo que es la evidencia”, manifestó el jefe de la DPI.

Indicó que será el proceso científico y técnico el que permitirá establecer la causa y los perpetradores del crimen.

“No hay crimen perfecto”

“No hay crimen perfecto; donde hay contacto humano se saca lo que se llama el ADN del delito”, afirmó.

Eran “jóvenes prometedores de un futuro. La Policía sigue trabajando y vamos a dar con los responsables”, sostuvo.

Por último, la DPI también hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades mediante la denuncia ciudadana, ya que puede ser clave para avanzar en la captura de los responsables. IR