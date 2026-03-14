Entre cuatro y 10 lempiras el aumento a los combustibles a partir del lunes

Tegucigalpa – Desde el lunes 16 al domingo 21 de marzo de 2026, los precios de los combustibles registrarán una alza que oscila entre los cuatro y 10 lempiras, informó hoy la Secretaría de Energía.

Las autoridades señalaron que el aumento se debe al incremento del precio del petróleo disparado tras el conflicto en Oriente Medio.

En ese sentido, la gasolina súper registrará una alza de 4.22 lempiras, su nuevo precio será de 113.54 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 3.12 lempiras por lo que su valor será de 101.37 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 99.08 lempiras tras reportar una alza de 10.16 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 5.80 lempiras y su precio será de 99.70 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará un alza de 0.87 centavos, su nuevo precio será 45.88 lempiras. IR