Entre 8 y 10 lempiras sube el cartón de huevos en mercados de Tegucigalpa

Tegucigalpa- El precio del cartón de huevos registró un nuevo incremento este fin de semana en mercados y ferias de la capital hondureña, según informaron desde la Feria del Agricultor y el Artesano.

-El huevo grande subió 10 lempiras, mientras que el pequeño y mediano incrementaron 8 lempiras.

El comerciante Edgardo López detalló que el cartón de 30 unidades de huevo grande pasó de 85 a 95 lempiras, lo que representa un aumento de 10 lempiras.

De igual forma, el cartón de huevo mediano subió de 75 a 83 lempiras, similar al huevo pequeño pasó de 65 a 73 lempiras, reflejando incrementos de 8 lempiras en ambos casos.

De acuerdo con López, el aumento responde principalmente al incremento en los costos de producción y a una menor disponibilidad de huevo grande en el mercado.

Añadió que actualmente existe una oferta limitada de huevo grande para abastecer la demanda de los consumidores, por lo que las presentaciones medianas y pequeñas son las que predominan en las ferias. AD