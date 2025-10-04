Entre 50 y 80 % aumentó flujo de turistas hondureños hacia El Salvador

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Wilson Paz, señaló este sábado que el flujo de turistas hondureños hacia El Salvador aumentó entre un 50 y 80 %.

Sin precisar en una cifra, el funcionario ejemplificó que el miércoles de la Semana Morazánica de 2024 cruzaron la frontera hacia El Salvador unos 3 mil turistas hondureños.

Para el miércoles de la presente Semana Morazánica cruzaron la frontera hacia el vecino país unos seis mil hondureño, apuntó.

Sin embargo, dijo que también hubo aumento de turistas hondureños hacia Guatemala y Nicaragua.

Honduras es también uno de los principales destinos turísticos para los salvadoreños durante la semana agostina, acentuó.

Todavía no se cuentan con cifras precisas ya que se siguen procesando, pero se puede decir que el flujo de turistas hondureños hacia El Salvador aumentó este año entre un 50 y un 80 %, expresó. (RO)