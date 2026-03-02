Entre 5 y 10 nuevos pacientes recibe a diario el Instituto del Diabético

Tegucigalpa- El Instituto Nacional del Diabético (INADI) reporta a diario un flujo constante de nuevos pacientes diagnosticados con diabetes, una enfermedad crónica que continúa en aumento en el país, especialmente entre jóvenes y mujeres.

-Sedentarismo y herencia, entre los principales factores de riesgo de diabetes, advierte el Instituto Nacional del Diabético.

La portavoz del INADI, Sendy Ávila, informó que el centro asistencial recibe entre cinco y diez pacientes nuevos cada día, quienes llegan con remisión médica procedente de hospitales y centros de salud de distintas regiones del país.

“Nosotros no detectamos la enfermedad; realizamos el debido proceso de atención porque los pacientes ya vienen referidos con un diagnóstico previo”, explicó Ávila.

Mayor incidencia en mujeres y jóvenes

Según los registros del instituto, la mayoría de los pacientes provienen de la zona norte, sur y central del país, aunque se atienden casos de todo el territorio nacional. Las estadísticas internas reflejan que las mujeres son quienes más se registran con este padecimiento.

Asimismo, preocupa el incremento de casos en personas jóvenes. El INADI no atiende niños, únicamente adolescentes y adultos, pero dentro de este grupo se ha observado un número significativo de jóvenes con diabetes.

Factores de riesgo

Entre los principales factores que predisponen al desarrollo de la enfermedad, los médicos del instituto destacan:

Sedentarismo (falta de actividad física).

Antecedentes hereditarios o historia familiar de diabetes.

Sobrepeso y obesidad.

Alimentación alta en azúcares y carbohidratos refinados.

Estrés constante.

La combinación de estos factores incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, la más común en la población adulta.

Medidas de prevención

Especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad:

Realizar actividad física al menos 30 minutos diarios.

Mantener una alimentación balanceada rica en verduras, frutas y fibra.

Reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos procesados.

Controlar el peso corporal.

Realizar chequeos médicos periódicos, especialmente si existen antecedentes familiares.

Las autoridades de salud reiteran la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano, ya que un adecuado control puede evitar complicaciones graves como problemas cardiovasculares, renales o de visión.LB