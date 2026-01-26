Cohep: Entre 250 mil y 500 mil empleos podrían reactivarse si CN aprueba Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo estimó que entre 250 mil y 500 mil empleos podrían reactivarse si el Congreso Nacional aprueba la Ley de Empleo Parcial.

“Tenemos que ver cómo generar condiciones en temas como: la seguridad jurídica, seguridad ciudadana, acceso a financiamiento para que todos los pequeños y microemprendedores puedan invertir en Honduras”, indicó.

Gallardo destacó que la Ley de Empleo Parcial tiene el aval de la empresa privada como una vía para llegar a la generación de empleo mediante la inversión.

“Nosotros desde años anteriores lo hemos venido promoviendo porque sabemos que hay muchas personas en el país que no pueden trabajar en su horario de ocho horas y esa ley ayuda a que muchos jóvenes puedan tener acceso a empleo, siempre revisando que las condiciones sean adecuadas para los trabajadores”.

La empresa privada ha indicado que desde hace algunos años el principal problema que ha aquejado a Honduras es el desempleo, situación que genera desesperanza y preocupación en miles de hogares hondureños.

La iniciativa de Empleo a Tiempo Parcial, fue presentada en la primera sesión legislativa 2026-2029 por el diputado Jorge Cálix. El proyecto había sido presentado en el periodo anterior por Mauricio Villeda.

Cálix dijo que el Proyecto de Ley de Empleo Parcial y por Hora, se orienta a promover oportunidades laborales en todo el país, con énfasis en la juventud de la zona norte, facilitando el acceso al empleo en el sector maquila y dinamizando la economía nacional. VC