Tegucigalpa – De acuerdo a los registros de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), entre 2022 y 2025 Honduras registró 2 mil 420 muertes violentas de jóvenes menores de 30 años.

Así lo confirmó el director de Coiproden, Wilmer Vásquez, quien señaló que el fenómeno de la violencia sigue arrebatando la vida a personas valiosas en Honduras.

Señaló que sólo en 2025 se registraron 519 muertes de adolescentes y jóvenes menores de 30 años. El 80 % de estos decesos fue en el rango de 18 a 30 años.

Vásquez remarcó que los departamentos con mayores índices de violencia contra los adolescentes y jóvenes son: Cortés, Francisco Morazán y Olancho, por lo que llamó a las autoridades a hacer un análisis profundo para buscar medidas que aminoren la inseguridad.

Refirió que de acuerdo a datos de la Policía Nacional y el Observatorio de la Violencia de la UNAH, son 160 los barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula que están en control de grupos criminales.

Puntualizó que aunque ha bajado la tasa de homicidios en Honduras en los últimos años, no es menos cierto que los jóvenes menores de 30 años siguen siendo las víctimas preferidas de esta vorágine de violencia. JS