Entre 2020 y 2026 unos 70 defensores del ambiente fueron asesinados en Honduras

Tegucigalpa – Unas 70 personas ofrendaron su vida por defender la tierra, el medio ambiente y el territorio, en Honduras, entre el año 2020 y marzo del 2026 (75 meses), cuyas causas están impunes en más del 90% de los casos reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

En el marco del Día Mundial de la Tierra que se conmemora el 22 de abril de cada año, el Director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres exhortó, al Estado hondureño, a realizar una investigación exhaustiva, bajo los estándares del debido proceso y la debida diligencia, para que estos hechos no se repitan y evitar que queden en la impunidad.

Señaló que el nivel de responsabilidad del Estado es del cien por ciento, ya que el Estado es el único responsable de asegurarles condiciones de seguridad para que los defensores del ambiente, la tierra y del territorio realicen su labor sin ningún tipo de temor.

Es deber del Estado hondureño garantizar el ejercicio de la defensa de la tierra, del territorio y del medio ambiente, a través de medidas sustanciales encaminadas a proteger la vida e integridad física de sus defensores, dijo.

Acotó que Honduras, es uno de los países más peligrosos, en las américas, para defender la tierra, el ambiente y los territorios. Es casi una “sentencia de muerte”, precisó.

Recordó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido contundente al establecer que defender la tierra o el ambiente en Honduras es una situación de alto riesgo.

Cuestionó el alto nivel de impunidad que existe en estos casos, lo cual devela la tolerancia del Estado ante este tipo de delitos y lo único que se hace es agravar la situación y poner en más riesgo a quienes se dedican a defender la tierra y el medio ambiente.

No obstante, exhortó a los defensores de la tierra y del ambiente a continuar su labor y que las oficinas del CONADEH están abiertas para cuando quieran interponer sus denuncias

Colón concentra mayoría de casos

La situación de violencia, en Honduras, contra los defensores de la tierra, de los territorios y del ambiente es alarmante, se estima que, en los últimos 75 meses, alrededor de 70 personas que se dedicaban a esa actividad humanitaria, perdieron la vida violentamente, tres en lo que va del 2026.

En esta radiografía de la inseguridad que se vive en el país, al menos 12 departamentos fueron escenario de la muerte violenta unas 70 personas que realizaban esa actividad de defender la tierra y el territorio, sin embargo, Colón (27), Atlántida (10) y Yoro (8) registraron el 64% de los casos.

Muchos defensores de la tierra, del medio ambiente y los territorios, en Honduras, también son objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión y difamación. (RO)