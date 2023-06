Entre 10 y 15 % subirá el recibo de energía para el próximo trimestre

Tegucigalpa – A criterio del representante de los productores de energía eléctrica en Honduras, Samuel Rodríguez, el recibo del servicio público subirá entre 10 y 15 % para el próximo trimestre.

– Lo peor de los cortes de energía se intensificará en los siguientes tres meses, vaticinó.

Explicó que se ha incrementado la generación de energía con fuentes fósiles con búnker y diésel, lo que dispara el precio de las tarifas.

Citó que la Comisión de Energía de Guatemala emitió un informe regional en el que retrata que Honduras tiene las tarifas de energía más altas de Centroamérica con 25 centavos de dólar y en cambio Nicaragua oferta la más baja con 10 centavos.

Rodríguez mencionó que entre más se consume la energía térmica, más cara se vuelve la tarifa del recibo.

Estimo que el incremento en el recibo de energía será entre 10 y 15 %, que obedece al aumento de la generación térmica, lo que dispara el valor de la tarifa.

Auguró que seguirá el incremento de la generación térmica entre julio y septiembre de este año. “Seguirán los apagones, se tiene que contratar más energía y será térmica porque es la que se puede instalar rápido”, manifestó.

Pidió que en la comparecencia para este martes por parte del ministro de Energía, Erick Tejada, exista un plan puntual de lo que se hará para enfrentar la crisis energética.

“Lo peor de la crisis no se ha visto, estos apagones de apenas cuatro o seis horas no es nada comparado a lo que no se nos puede venir, sino atacamos esto de buena manera”, vaticinó.

Previó que para 2024 seguirá la crisis de energía porque no se ha actuado para impedir que el próximo año sea catastrófico. JS