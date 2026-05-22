Entre 10 y 12 lempiras subió la libra de carne res en últimos 40 días

Tegucigalpa – La libra de cortes populares de carne de res se incrementó entre 10 y 12 lempiras en los últimos 40 días en los mercados capitalinos.

Sólo en la presente semana hubo un aumento de dos lempiras, es por ello que la libra de carne de res se cotiza a 96 lempiras en la Feria del Agricultor y el Artesano.

Antonio Meza, conocido carnicero de la Feria El Agricultor, atribuye los constantes incrementos al costo del combustible, pero básicamente a los factores climáticos.

Refirió que en tantos años que tiene de dedicarse al rubro, no tiene memoria de tanto incremento en tan poco tiempo, por lo que pidió a todos los sectores productivos que abonen a mejores condiciones para asegurar que el producto llegue a la mesa de los hondureños.

“Igualmente, hay mucho producto que sale del país para su comercialización porque ofertan mejores precios”, aseguró.

Señaló que varios compañeros suyos que venden carne este viernes no se presentaron a abrir sus comercios porque no hay productos. JS