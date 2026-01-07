spot_img
Entra en vigencia la exigencia de chalecos refrectivos a motociclistas

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Una nueva disposición de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) entró en vigor este miércoles, estableciendo que todos los motociclistas deben usar un chaleco con bandas reflectivas mientras circulan.

La medida busca aumentar la visibilidad de estos vehículos en las vías y reducir los accidentes de tránsito, que representan una proporción significativa de siniestros en el país.

El director de la DNVT, José Hernández, informó que a partir de este miércoles entra en vigor esta medida con el objetivo de evitar un mayor registró de accidentes.

La multa por no portar este implemento es de hasta 400 lempiras, tipificada como falta leve, y se aplicará conforme avancen los controles viales en distintas zonas del territorio nacional. IR

