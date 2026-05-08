Entra en fase de conclusiones juicio contra 11 agentes de la DIPAMPCO acusados de implantación de evidencia

San Pedro Sula – Las próximas semanas llegaría su fase final el juicio contra 11 agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), señalados por el crimen de implantación de pruebas a un ciudadano de origen filipino.

El portavoz del Poder Judicial, José Salinas, informó que el martes 19 de mayo, se desarrollarán las conclusiones por parte del Ministerio Público y la defensa técnica de los acusados, previa a la deliberación y emisión del fallo por parte del Tribunal de Sentencias.

A todos se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, evasión ilegal de la libertad, tortura, falsificación de documentos públicos, así como falsedad de testimonio.

Las acusaciones se remontan a noviembre de 2023 cuando, según pericias fiscales, los agentes habrían irrumpido en una vivienda en Villanueva, Cortés, sin la respectiva orden judicial y violaron las garantías fundamentales de un individuo filipino.

Los imputados son Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Nuñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez y Evely Dalian Triminio Gonzales. Asimismo, forman parte del proceso Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.

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Salinas explicó que la suspensión temporal del debate responde a la necesidad de preparación de las partes, considerando la complejidad del caso y la cantidad de imputados.

“Son 11 acusados en esta causa, lo que ha implicado la evacuación de medios de prueba testificales, documentales y periciales”, señaló el portavoz, quien prevé una finalización pronta una vez agotadas todas las etapas procesales correspondientes. AD