Ente electoral llama a los venezolanos a defender a su país ante las tensiones con EEUU

Caracas – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por rectores afines al chavismo, llamó este viernes a los ciudadanos a que se alisten por la defensa del país ante las tensiones con Estados Unidos, que plantea enviar embarcaciones al mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Llamamos a todas las venezolanas y a los venezolanos a que cuidemos el bien más preciado que tenemos, que es la paz. (…) Nos encontramos en una nueva etapa y la única forma de que nosotros podamos mantener la paz es con la unidad nacional», pidió el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, durante la nueva jornada de alistamiento en Caracas, que se extenderá hasta el sábado.

Quintero consideró que los venezolanos tienen que «mandar un mensaje de unidad» y «un mensaje al mundo, a los organismos internacionales, para que se pronuncien y prevalezca la diplomacia, la diplomacia de paz».

A su lado, el presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, subrayó que los venezolanos están «obligados a defender la voluntad popular y a exigir también respeto para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro».

«Como lo establece la Constitución, estamos obligados a defender la voluntad popular y a exigir también respeto para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y decirles estamos aquí también, rodilla en tierra, para defenderlo y para defender nuestra querida patria», manifestó Amoroso.

Junto a las autoridades del CNE, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, expresó que Venezuela se respeta y se defiende en «estos momentos de amenazas, de agresiones» por parte del «imperio», en referencia a Estados Unidos.

«En estos momentos de amenazas, de agresiones, de todo lo que nos han hecho desde el imperio y todos los apátridas, aquí estamos los que amamos a la patria sin color político», señaló Meléndez.

Este jueves, Maduro informó que para la nueva jornada de alistamiento de milicianos, que tendrá lugar este viernes y sábado después de los registros del pasado fin de semana, están habilitados 945 puntos.

Asimismo, pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, a través de una carta, interceder para que el Gobierno de Estados Unidos cese sus «acciones hostiles» contra Venezuela, al expresar su «profunda preocupación» por lo que considera una «escalada» de las «agresiones» por parte del país norteamericano.

La Casa Blanca subrayó el jueves que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar de EEUU, que incluye un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe, para combatir el tráfico de drogas en el que asegura está involucrado el Gobierno de Venezuela.EFE

