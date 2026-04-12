Ente electoral de Perú denunciará a empresa de transporte que retrasó entrega de material

Lima.- El Ministerio Público de Perú efectúa diligencias en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras constatar el retraso de varias horas en la instalación de mesas de votación y locales electorales en los comicios generales que se celebran este domingo.

«La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhorta a las autoridades de la ONPE al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de sufragio», anunció el Ministerio Público en sus redes sociales.

Agregó que la fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga encabeza la diligencia, «a fin de evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto».

Poco antes, la Fiscalía informó a la ciudadanía que, «ante la falta de instalación oportuna de mesas de sufragio en diversos locales de votación en Lima», fiscales de la institución se encuentran desplegados en dichos centros electorales en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

En este sentido, sostuvo que representantes del Ministerio Público vienen levantando las actas correspondientes para dejar constancia de las incidencias registradas, con el objetivo de contribuir a la transparencia del proceso electoral y prevenir posibles vulneraciones al derecho fundamental del voto ciudadano.

Desde primeras horas de la jornada electoral, diversas mesas de votación e incluso locales electorales no pudieron iniciar sus funciones o abrir debido a que no había llegado el material electoral o se presentaron problemas informáticos relacionados con la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El organismo electoral emitió un comunicado al inicio de la jornada electoral, en el que atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral y señaló que llegaría en torno a las 8:00 hora local, pero a las 12:00 del mediodía, aún había ciertos locales que no habían podido abrir.

Ante la situación, las autoridades electorales decidieron ampliar una hora más el tiempo de votación para los comicios de este domingo de las elecciones generales.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país a las 18:00 hora local (23:00 GMT) y ya no a las 17:00 hora local (22:00 GMT).

La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral del país, anunció que iniciará acciones legales y penales contra la empresa que tenía a cargo la distribución en Lima del material electoral.

En un comunicado, señaló que la empresa de transporte contratada no cumplió con el compromiso de entregar de manera oportuna el material, equipos informáticos e implementos a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao, donde vive la tercera parte de la población del país. EFE

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