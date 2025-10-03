Enorme afluencia de hondureños en la aduana El Amatillo para disfrutar asueto en El Salvador

Tegucigalpa – Por tercer día consecutivo, hay una enorme afluencia de hondureños en la aduana El Amatillo que desean disfrutar sus días de asueto en El Salvador.

En las imágenes se aprecian un enorme congestionamiento de vehículos como de personas que los deja abandonado para irse caminando hacia la frontera con El Salvador.

Desde las 4:00 de la madrugada se registra fila de hondureños que quieren cruzar la frontera y disfrutar las vacaciones del Feriado Morazánico en El Salvador.

Vacacionistas manifestaron que sus intenciones de viajar hacia El Salvador son para disfrutar de los días libres, otros para visitar a sus familias, y algunos que asistirán al concierto de la banda de rock “Guns N Roses”.

Los turistas hondureños realizan excursiones o vehículos particulares, atraídos por las garantías de seguridad del país, y la amplia oferta turística que ofrece el país vecino. AG