Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios “¡Enfrentar a Inglaterra será especial! Es la primera vez que juego contra Inglaterra. He jugado contra casi todos menos contra ellos. Son un gran equipo, una potencia del fútbol, siempre es emocionante enfrentar a rivales como ese”.12 de julio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Lionel Messi • Capitán de Argentina + noticiasAlta presencia policial para garantizar máxima seguridad en el Inglaterra-Argentina 14 de julio de 2026 Lamine Yamal: «No me preocupan los goles, pero siempre es especial y acepto el reto» 14 de julio de 2026 Inglaterra-Argentina, una semifinal cargada de historia dentro y fuera del campo 14 de julio de 2026 Deschamps asegura que Mbappé está bien y tiene derecho a no entrenar diez minutos 14 de julio de 2026 Portada Mundial 14.07.2026. 13 de julio de 2026