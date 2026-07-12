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“¡Enfrentar a Inglaterra será especial! Es la primera vez que juego contra Inglaterra. He jugado contra casi todos menos contra ellos. Son un gran equipo, una potencia del fútbol, siempre es emocionante enfrentar a rivales como ese”.

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Lionel Messi • Capitán de Argentina

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