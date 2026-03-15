Enfrentamientos e incertidumbre en Guanaja, elecciones siguen sin efectuarse

Tegucigalpa – Las urnas han sido imposible instalarlas en los centros de votación en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, pese a que los miembros de la Policía Nacional, ejército y la Naval han intentado entregarlas a los representantes de los partidos políticos.

Según las denuncias, miembros del Partido Nacional de Honduras mantienen tomados los centros de votación para evitar que se realice de nuevo el proceso electoral especial, aduciendo que ellos ganaron las elecciones locales.

En el sector conocido como Los Cayos personas han amenazado con prender fuego a otras personas en las inmediaciones de una Junta Receptora de Votos previo a las elecciones en Guanaja, Islas de la Bahía.

Además, los disturbios, peleas y los enfrentamientos no paran en otros sectores de la isla.

En las afueras de los centros de votación hay personas haciendo fila y con el DNI en mano, principalmente miembros del Partido Liberal exigen que se abran las Juntas Receptoras de Votos en las aún no iniciadas elecciones municipales de Guanaja.

Miembros de grupos de derechos humanos que viajaron a la isla para ser observadores del proceso electoral especial denunciaron que lo que hay es un caos y que será difícil repetir las elecciones en ese municipio.

Denunciaron que no hay representantes del CNE y que ha sido imposible que las fuerzas del orden entreguen el material electoral.

Impedir el proceso electoral es delito

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, sostuvo a través de sus redes sociales que impedir que se celebren las elecciones en Guanaja, no solo constituye desobediencia a una sentencia, también es un atentado a la democracia.

“Es totalmente contradictorio que haya gente que exige juicio político contra Marlon Ochoa por boicotear el proceso electoral del año pasado, pero están de acuerdo con el boicot que unos pocos están haciendo en contra del proceso electoral que debe repetirse hoy en Guanaja”, señaló.

Hizo un llamado a la Policía Nacional a que actúe de inmediato e impida la comisión de delitos electorales.

Asimismo, exigió al Ministerio Público que actúe y proceda en contra de los que están cometiendo delitos electorales e impidiendo que la gente de Guanaja ejerza el voto.

Pidió a las Fuerzas Armadas que cumplan con su rol constitucional de garantizar el libre ejercicio del sufragio.

El Partido Liberal de Honduras está vigilante de lo que hagan las autoridades del país, apuntó. IR