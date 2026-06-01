Enfrentamiento entre policías y ciudadanos deja múltiples detenidos en Islas de la Bahía

Tegucigalpa- Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y un grupo de ciudadanos se registró en el sector de Monte Placentero, tras un operativo de rutina atendido por una denuncia de escándalo en la vía pública.

De acuerdo con reportes de prensa local, los uniformados acudieron al lugar luego de recibir una alerta por alteración del orden público, donde varias personas presuntamente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Al momento de la intervención policial, algunos ciudadanos habrían reaccionado de forma violenta, agrediendo a los agentes que realizaban el procedimiento. Ante la situación, los policías intentaron controlar el incidente y evitar una escalada mayor del conflicto.

Durante el altercado, los agentes fueron apoyados por refuerzos de la Policía Nacional, logrando posteriormente contener la situación.

Las autoridades informaron que entre 20 y 30 personas fueron detenidas como resultado del operativo. Algunos de los capturados podrían enfrentar cargos por agresión contra funcionarios policiales, mientras que otros serían acusados por escándalo en la vía pública.

El hecho quedó registrado en cámaras de la zona, las cuales serán incorporadas como parte de la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La Policía Nacional reiteró que estos operativos forman parte de las acciones rutinarias para mantener el orden y la seguridad ciudadana en la zona insular del país.LB