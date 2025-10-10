Enfrentamiento deja un pandillero muerto y tres capturados en colonia capitalina

Tegucigalpa- Una fuerte balacera se registró en la colonia Villa Franca, de Comayagüela, cuando supuestos pandilleros que conducían una camioneta de lujo robada fueron interceptados por la Policía, la acción dejó como saldo un pandillero sin vida y otros tres detenidos.

Según testigos, al intentar huir del vehículo, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes, desatando un enfrentamiento que terminó con un fallecido y tres detenidos.

El menor que perdió la vida fue identificado por sus familiares como Jafeth, también conocido como “Manolito”, de apenas 16 años. Al momento del levantamiento del cuerpo no portaba documentos personales, por lo que fue ingresado a la morgue capitalina como desconocido.

Su cuerpo fue entregado a la familia cumpliendo los procedimientos correspondientes para menores de edad.

El vehículo involucrado fue recuperado y será entregado a sus propietarios tras los trámites legales correspondientes. Las autoridades realizaron un resguardo del área mientras se levantaba la evidencia del enfrentamiento.

El hecho generó alarma entre los vecinos de Villa Franca, quienes relataron que la balacera se prolongó por varios minutos y que la tormenta que caía sobre la capital complicó la situación.

Los detenidos serán puestos a las órdenes de los juzgados capitalinos. IR