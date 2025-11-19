Enfrentamiento con pandilleros en Chamelecón muere agente policial, el segundo este martes

San Pedro Sula – Este martes se reportó el fallecimiento de un comisario de la Policía Nacional en el sector de Chamelecón en la zona de Montebello en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El agente fallecido fue identificado como Joel Esteban Vargas que era comisario y estaba asignado a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Se informó que agentes policiales realizaban allanamientos cuando se encontraron con pandilleros y empezaron un intercambio de disparos, resultando con la muerte del comisario y otros miembros policiales resultaron heridos.

Sus compañeros trasladaron al agente herido en un intento de salvarle la vida, pero perdió la misma durante la movilización hacia un centro asistencial por la gravedad de sus heridas.

Más temprano, se registró la muerte del inspector Fredy Adrián Contreras en un enfrentamiento en el sector de La Empalizada, en la carretera que conduce hacia el municipio de San Francisco de Becerra.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG