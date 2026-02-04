Enfrentamiento armado con policías deja una pareja detenida en SPS

San Pedro Sula- Un hombre y una mujer fueron detenidos por las autoridades luego de suscitarse un enfrentamiento en la colonia Losusa de Chamelecón.

Según reportes, elementos policiales habrían repelido el ataque de antisociales, dejando la captura de la pareja, y decomiso de fuerte cantidad de droga y armas.

Las autoridades investigan si los detenidos tenían nexos con otras actividades ilícitas.

La acción se da cuando elementos policiales realizan varios allanamientos tras una red vinculada al narcotráfico en la zona norte del país.

Los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para su debido requerimiento fiscal. IR