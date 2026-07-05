Enfrentamiento armado con la PMOP deja un capturado en Comayagua

Siguatepeque – Un presunto integrante de una estructura criminal fue capturado por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), tras un enfrentamiento armado registrado la madrugada de este domingo en Comayagua.

El vocero de la PMOP, Óscar Padilla, explicó que el intercambio de disparos ocurrió mientras las fuerzas de seguridad daban seguimiento a un objetivo investigado.

Según relató, los sospechosos abrieron fuego contra los militares al verse rodeados, por lo que los agentes respondieron conforme a los protocolos de seguridad.

El portavoz indicó que el detenido resultó herido de bala durante el enfrentamiento y permanece bajo custodia en un hospital de Siguatepeque, donde recibe atención médica antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Padilla agregó que la estructura criminal investigada estaría vinculada al robo de motocicletas y otros delitos, cuyos detalles serán dados a conocer conforme avancen las investigaciones. AD