Enfocarse en nombrar resto de cónsules, en vez de polemizar tuit, pide diputada Elvir a Canciller Reina

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir pidió al canciller Eduardo Enrique Reina que se enfoque en nombrar el resto cónsules en Estados Unidos, en vez de contestar una publicación de la embajadora Laura Dogu.

Elvir se refirió a la queja del canciller hondureña a la embajadora de EEUU por publicar una foto de una reunión con el designado presidencial, Salvador Nasralla, donde lo llamó vicepresidente.

La congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) señaló que Reina debe dejar de preocuparse por una rectificación que hizo la embajadora de EEUU.

Clamó que Enrique Reina debe evitar que lo ocurrido con el consulado de Honduras en Nueva Orleans donde el edificio donde operaba fue cerrado por falta de pago de alquiler.

“Respetuosamente en vez de hablar de una publicación que ya fue rectificada preocúpese para que no ocurra nuevamente lo qué pasó en el consulado de New Orleans (por falta de pago sacaron los muebles a la calle, lo cerraron) nombre el resto de cónsules en USA. No esperen hasta enero”, posteó en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que la diputada Iroshka Elvir es la esposa del designado presidencial, Salvador Nasralla. AG