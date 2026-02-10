Enfermeros de Honduras dicen que no hay forma de afrontar situación sin aumento salarial

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, señaló hoy que no hay forma de afrontar la situación sin aumento salarial.

“No hay forma de poder hacerle frente a esta situación sin un ajuste al salario mínimo”, afirmó.

El dirigente gremial informó que el sector obrero ya notificó a la Secretaría de Trabajo para avanzar en la negociación del salario mínimo.

“Ya lo hicimos el día de ayer y solo estamos esperando que el ministro del Trabajo nos convoque a los actores para que en las próximas horas nos sentemos”, declaró a periodistas en Tegucigalpa.

A renglón seguido, resaltó que existe disposición tanto del sector empleador como del trabajador.

Orellana subrayó que las expectativas del ajuste salarial responden al impacto del alto costo de vida.

Recordó que el cumplimiento del salario mínimo es obligatorio y está respaldado por sanciones.

“Es importante que ustedes cumplan con el salario mínimo, porque esto es una ley y es una obligatoriedad para la empresa”, indicó, al tiempo que externó que las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta 300 mil lempiras. (RO)