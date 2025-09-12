Enfermeras se toman carretera CA-5 Norte a la altura de Zambrano

Tegucigalpa – Las enfermeras auxiliares continúan este viernes sus medidas de protesta y se tomaron la carretera CA-5 Norte a la altura de Zambrano.

Las auxiliares en enfermería se movilizan en buses desde la capital hasta ese sector del departamento de Francisco Morazán.

La toma de las enfermeras ha provocado un caos vehicular en la zona, por lo que no hay entrada ni salida hacia la capital.

Las enfermeras señalaron que las medidas de protestas son para exigir sus derechos a la Sesal.

Las autoridades policiales mantienen resguardado el edificio donde funciona la Secretaría de Salud pensando que era la ruta que llevaban las enfermeras.

Sin embargo, el gremio se trasladó hasta ese sector para exigir se respeten sus derechos.

Las enfermeras auxiliares cumplen dos semanas en protestas sin que las autoridades den respuestas a sus demandas. IR