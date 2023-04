Enfermeras regresan a sus labores después de varios días de huelga

Tegucigalpa– Después de varios días consecutivos de paro de labores las enfermeras y enfermeros auxiliares retoman sus labores en atención al público en los distintos hospitales, confirmó, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Auxiliares de Honduras, Luis Cerrato, zona norte.

“En este momento hemos llegado a algunos acuerdos” anotó el gremialista, quien añadió que el acuerdo se logró tras sostener el día miércoles con el ministro de Salud Manuel Matheu.

En ese sentido después del diálogo que considero productivo, aseguró que “en este momento ya se inicia lo que son las labores de atención a nuestro pueblo y esperamos seguir adelante y que lo que esté pendiente lo que quedó en el camino de resolver se pueda realizar”.

No obstante, indicó que aún hay algunos puntos pendientes, principalmente en el Hospital Leonardo Martínez, donde hay una fundación, y no se descarta que se puedan retomar las asambleas, pero esperan que todo se solvente a nivel central y no sea necesario.LB