Enfermeras profesionales protestan en la capital exigiendo cambio de servicio y reasignación salarial

Tegucigalpa- Las enfermeras profesionales realizan este miércoles una protesta en la capital hondureño exigiendo cambio de servicio y reasignación salarial.

Según las profesionales de la enfermería, las autoridades de Salud les siguen pagando como auxiliares.

En ese sentido, reiteraron a las autoridades la reasignación salarial tal y como se había firmado en un acuerdo ya establecido.

El gremio señaló que su acción es para que las autoridades cumplan con los acuerdos firmados meses atrás.

La protesta de las enfermeras profesionales será progresiva hasta lograr que las autoridades cumplan con los acuerdos. IR