Enfermeras profesionales inician paro de brazos caídos a nivel nacional

Tegucigalpa-El Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras ha iniciado un paro de brazos caídos en hospitales y centros de salud a nivel nacional, en exigencia del cumplimiento de sus derechos laborales.

Yuri Fiallos, miembro del Colegio de Enfermería, manifestó que esta medida responde a la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Salud (Sesal).

«En primer lugar, pedimos disculpas a la población, pero estas son las consecuencias de que no se nos cumplan nuestros derechos. Lamentablemente, solo con paro se nos escucha», expresó Fiallos.

Aclaró que las áreas críticas no han sido abandonadas, pero que continuarán con medidas de presión hasta que las autoridades atiendan sus demandas. «La Sesal no se ha acercado a dialogar con nosotros. No somos los únicos en asambleas informativas; el colegio ha hecho un llamado para que a nivel nacional iniciemos este paro», agregó.

Entre las principales exigencias del gremio se encuentran la asignación de plazas fijas y el respeto a la base salarial. «Pedimos a las autoridades que no se hagan más convenios que solo quedan en el papel», enfatizó Fiallos.

El paro comenzó el lunes en el Hospital María y se ha extendido este martes a nivel nacional, con excepción de las áreas críticas. Las enfermeras insisten en que es urgente que sus peticiones sean atendidas por las autoridades de salud.LB