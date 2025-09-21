Enfermeras piden disculpas al pueblo, pero afirman asambleas continuarán

Tegucigalpa – Las enfermeras auxiliares pidieron disculpas al pueblo hondureño, pero afirmaron que las asambleas informativas continuarán.

Las enfermeras se manifestaron hoy en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa y afirmaron que su lucha no tiene límites y no conoce de fines de semanas.

Descartaron una posible toma de carretera, pero informaron que las asambleas informativas continuarán.

Este lunes inicia la cuarta semana consecutiva de protestas por parte de las enfermeras.

El gremio dice que ha logrado acuerdos en 13 de 14 puntos con las autoridades de la Secretaría de Salud.

En el único punto que no logran consensos en las acciones de sanción emprendidas contra las gremialistas que participaron de las asambleas informativas desde el primer día.

Las enfermeras no prestan servicio desde hace 21 días ya que mantienen una lucha por un ajuste salarial y el cumplimiento de varios acuerdos.

En la mayoría de peticiones hay consensos con las autoridades, pero no hay acuerdo sobre sanciones.