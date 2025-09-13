Enfermeras no logran acuerdos con Sesal y mantienen asambleas informativas

Tegucigalpa – La comisión de enfermeras que participó el viernes en un diálogo con autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) informó que no hay acuerdos aún y que las asambleas informativas se mantendrán hasta el martes, día que se sostendrá otra reunión.

La comisión de enfermeras señaló que no se lograron acuerdos y por lo tanto las asambleas informativas se mantienen.

Las enfermeras además de un ajuste salarial solicitan que no existan represalias contra ellas por protestar.

Sin embargo, varias de las uniformadas ya han recibido notificaciones para audiencias de descargo.

Las enfermeras incrementaron las acciones el viernes con el bloqueo de la carretera CA-5.

Tras un desalojo procedieron a instalar una mesa de diálogo, pero en la primera reunión no se lograron acuerdos.

Pese a que se trata de días festivos para el país, las enfermeras mantienen sus asambleas informativas.

Cabe señalar que todavía no abandonan las áreas críticas, es decir las áreas de emergencias de los hospitales, pero lo podrían hacer si no se logran acuerdos. PD