Enfermeras no descartan sumarse a protestas con CMH, tras despidos e incertidumbre laboral

Tegucigalpa- La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras, Julia Benítez, advirtió que el gremio no descarta sumarse a las asambleas informativas impulsadas por los médicos, tras denunciar el despido de al menos 46 profesionales de enfermería y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades.

Benítez explicó que sostuvieron reuniones con el viceministro de Salud, Eduardo Midence, sin embargo, aseguró que no se les ha entregado ningún documento oficial que respalde las decisiones adoptadas en torno a los despidos.

“Solicitamos un documento por escrito y se nos dijo que no era posible entregarlo, mientras los departamentos de recursos humanos continúan haciendo notificaciones sin instrucciones claras”, señaló.

La dirigente gremial cuestionó que, pese a los señalamientos de supuestas irregularidades, no se ha presentado evidencia concreta contra las enfermeras afectadas, quienes cumplen con los requisitos legales y actualizan su documentación periódicamente ante recursos humanos.

Detalló que en el Hospital San Felipe se reportan al menos 13 enfermeras despedidas, de las cuales únicamente dos han sido notificadas sobre la continuidad de su relación laboral, mientras que las otras 11 permanecen en incertidumbre.

A nivel nacional, Benítez aseguró que al menos 315 enfermeras están en listas de despidos, mientras cerca de 1,000 más enfrentan inestabilidad laboral, a partir de junio sin información clara sobre su situación.

Asimismo, denunció que los procesos de cancelación no se están realizando conforme a la ley, ya que en muchos casos las notificaciones se hacen de forma verbal, sin documentación oficial, lo que deja al personal en una posición vulnerable.

“Las compañeras no pueden retirarse de sus centros de trabajo porque podrían ser acusadas de abandono laboral, ya que no tienen un documento formal que respalde su despido”, explicó.

Ante este panorama, el gremio reiteró que continúa en lucha en defensa del personal afectado y no descartó unirse a las medidas de presión junto al sector médico, en medio de una creciente crisis en el sistema de salud pública del país.LB