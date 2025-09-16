Enfermeras no asistirán a convocatoria por actitud de ministra Paredes

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, informó este martes que no atenderán la convocatoria realizada hace unas horas por las autoridades de la Secretaría de Salud.

Orellana dijo que el gremio está molesto y hasta encachimbado por la actitud confrontativa de la ministra Carla Paredes con las recientes declaraciones brindadas a medios de comunicación.

(Leer) Enfermeras auxiliares bloquean nuevamente la CA-5 y el Anillo Sur en SPS

Las enfermeras han expresado que las medidas de presión continúan, por lo que las tomas de carreteras no tienen horario de finalización.

“Ella ha hecho de manera irresponsable dos afirmaciones: primero que va a despedir a enfermeras, como que un juez dicte una sentencia antes de llevar el imputado a un proceso judicial, y número dos dijo que no a negociar y no va ceder en el tema de las represalias, entonces a qué vamos ir a esa reunión nosotros”, dijo.

El presidente del gremio de salud detalló que ante esta posición de la titular de la SESAL, han hablado con las centrales obreras, para que a partir del momento, ellos tomen el control de la situación y que busquen los espacios de diálogo correspondiente para buscar un acuerdo con el gobierno.

“De la Secretaría de Salud no queremos saber absolutamente nada de ella (Carla Paredes)”, dijo al agregar que en esta crisis no se trata de caprichos personales, “pero parece que ella se tomó personal estos temas, así que no queremos saber nada de ellos por lo tanto nosotros esperamos que en otro espacio de diálogo se pueda resolver este tema”.

Orellana afirmó que efectivamente él no es amigo de la funcionaria, como lo mencionó ella recientemente.

(Leer) Ministra de Salud estalla contra líder de enfermeras: Josué Orellana no es mi amigo, es un extorsionador

“Es importante recordarle a las autoridades de la Secretaría de Salud que este no es un tema de amistad o de enemistad, es un tema gremial y con las autoridades de la Secretaría de Salud”, dijo.

Orellana agregó en ese sentido que “es importante señalar que nosotros hemos venido pidiendo un diálogo franco y sincero, diálogo que no lo hemos podido tener con ellos, han puesto 10 mil condiciones y las 10 mil condiciones nosotros la hemos cedido, la pregunta aquí es, cuál es la intensión de no resolver esta problemática?”. VC