Enfermeras interponen denuncia ante el Conadeh ante violación de sus derechos

Tegucigalpa– El abogado José María Díaz llegó hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a denunciar incidentes en varias partes del país en contra de las enfermeras que están en protesta desde hace una semana.

El abogado detalló que hay incidentes en Nacaome, El Progreso y Santa Bárbara.

Recordó que el año pasado, la Policía golpeó a las enfermeras en una manifestación realizada en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), una de ellas hasta con una bomba lacrimógena le dieron.

En ese sentido, dijo que venimos hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), para que investiguen estas acciones contra el gremio de la enfermería.

“Se debe de investigar quien ha dado la orden de desalojar violentamente a las enfermeras violando sus garantías constitucionales”, afirmó.

Aseguró que las denuncias se interpondrán a nivel internacional porque el derecho de las enfermeras está siendo violentado contra su integridad física.

Dijo que los colectivos de Libre se convierten en una amenaza que dejará consecuencias nefastas y violentas.

“Es una conducta represiva por parte del gobierno, las acciones irrespetuosas son de parte de salud y no de las enfermeras, las denuncias son contra los policías por la represión”, arguyó.

A su juicio, hoy son las enfermeras, mañana será otro gremio y así sucesivamente si no se ponen las denuncias correspondientes, apuntó. IR