Enfermeras emplazan a Salud para reintegros tras 96 despidos en últimas semanas

Tegucigalpa – La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, Julia Benítez, informó que el gremio se mantiene a la espera del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Salud respecto al reintegro de personal despedido, advirtiendo que de no haber respuestas concretas en los próximos días podrían tomarse decisiones en una Asamblea Nacional convocada para el 8 de mayo.

– Benítez se quejó que a los médicos les resuelven el 100 % de sus peticiones, no así a las enfermeras.

Según detalló la dirigente, al momento de sostener una reunión con autoridades sanitarias, encabezadas por el viceministro Eduardo Midense, se contabilizaban 37 despidos, de los cuales se comprometió al reintegro de 22 profesionales y la revisión de otros 15 casos. Sin embargo, afirmó que hasta la fecha únicamente cinco enfermeras han sido contactadas, sin que se haya concretado su reincorporación.

Benítez señaló que la situación se ha agravado, ya que actualmente el número de despidos asciende a 96, incluyendo personal con contratos vigentes hasta junio y bajo la modalidad de interinato.

En ese sentido, la representante gremial reiteró la necesidad de una nueva reunión con las autoridades para buscar una solución justa al conflicto laboral.

Comparó la situación con otros sectores de la salud, indicando que en el caso del gremio médico los reintegros se han realizado en un 100 %, mientras que el personal de enfermería ha continuado laborando sin suspender sus funciones, incluso en medio de la organización de próximas campañas de vacunación.

En cuanto al pago de salarios, explicó que la mayoría se ha realizado de manera oportuna, aunque persisten algunos casos pendientes, especialmente de contratos interinos que acumulan hasta cuatro meses sin recibir remuneración.

Benítez reiteró que el gremio apuesta al diálogo, pero subrayó que la asamblea general prevista reunirá a representantes de todo el país, donde se evaluará la situación y se definirán posibles acciones si no se obtienen respuestas satisfactorias por parte de la Secretaría de Salud. JS