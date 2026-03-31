Enfermeras denuncian despidos irregulares y no descartan acciones

Tegucigalpa- La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, Julia Benítez, aseguró que no les sorprenden las declaraciones de los viceministros de Salud sobre los despidos recientes, pero cuestionó la veracidad de los argumentos brindados por las autoridades.

-El gremio de enfermeras contradicen versión oficial de Salud, aseguran que profesionales despedidas tienen una relación laboral establecida.

-Las enfermeras registran al menos 30 profesionales despedidas de forma verbal en los últimos días.

Benítez desmintió que el personal separado sea de reciente contratación, como han señalado funcionarios, y afirmó que se trata de enfermeras con entre tres y cinco años de relación laboral, muchas de ellas ocupando plazas dejadas por personal jubilado dentro del sistema sanitario.

La representante gremial explicó que los interinatos forman parte de procesos internos en cada institución y, aunque reconoció que ha existido desorden administrativo, subrayó que las profesionales de enfermería han cumplido con el marco legal establecido.

Asimismo, denunció que los despidos se han ejecutado de forma irregular, sin notificación escrita. Como ejemplo, mencionó el caso de varias enfermeras del Hospital San Felipe, quienes fueron informadas verbalmente en Recursos Humanos de que ya no debían presentarse a laborar.

“Nos parece incorrecto que se realicen cancelaciones sin documentación formal”, expresó.

La dirigente indicó que ya suman más de 30 enfermeras despedidas y que el gremio se encuentra en proceso de documentación para determinar la magnitud total de la situación. Además, señaló que, en reuniones previas, las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras habían garantizado estabilidad laboral, lo que contrasta con las acciones recientes.

Benítez también cuestionó que, en lugar de fortalecer el sistema con más contrataciones como se esperaba tras la aprobación del Decreto de Emergencia, se esté reduciendo el personal, lo que —advirtió— podría afectar la atención en los centros de salud.

El gremio no descartó que, tras la Semana Santa, iniciará asambleas informativas para definir posibles acciones, insistiendo en que no buscan afectar a la población, pero sí defender los derechos laborales de las enfermeras.

Finalmente, hicieron un llamado a la Secretaría de Salud para que realice una revisión adecuada de los casos y corrija las irregularidades denunciadas.LB