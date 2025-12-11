Enfermeras del Hospital Escuela denuncian despidos por divulgar resultados electorales en Facebook

Tegucigalpa- Las enfermeras profesionales denunciaron este jueves que están siendo despedidas porque han divulgado resultados electorales en redes sociales.

Mirian Vásquez, coordinadora del programa Canguro denunció que fue despedida porque realizó un posteo en su red social de Facebook sobre los resultados del proceso electoral.

“He hecho mil posteos sobre cómo laboramos y lo que necesitamos en esta unidad del programa Canguro para ayudar a las madres y niños y nunca dijeron nada, hago un posteo en mis redes y me despiden porque estoy dando a conocer los resultados que lleva el CNE, eso no es justificable”, recriminó.

Afirmó que hasta las pacientes del programa lamentaron lo sucedido, “uno tiene deudas, hijos y este despido no tiene lógica, lo único que pido es que rectifiquen los procesos, uno tiene vida privada, esto no fue algo que pueda afectar mi trabajo”, apuntó.

Por su parte, Julia Benítez, presidenta del Colegio de Licenciadas en Enfermería, hizo un llamado a las autoridades de Salud para que paren este tipo de acciones sin sentido, que solo dejan sin personal capaz el centro asistencial.

“No hay causal de despido en el caso de la licenciada Vásquez no ha cometido ningún delito, pero están cometiendo abuso de autoridad ante este tipo de acciones”, señaló.

Afirmó que no tolerarán más despidos injustificados y que se reunirán de emergencia para apoyar a la licenciada Vásquez para que sea reintegrada a sus labores. IR