Enfermeras auxiliares protestan a nivel nacional por incumplimiento gubernamental

Tegucigalpa- Miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) iniciaron este lunes protestas a nivel nacional debido al incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Salud (Sesal).

–En Progreso, Yoro, varias enfermeras resultaron lesionadas ante desalojo policial.

La acción del gremio es para que el gobierno cumpla con los acuerdos firmados.

Entre las acciones que realizan las enfermeras son tomas de carreteras, movilizaciones y paro en todos los centros asistenciales.

Josué Orellana, presidente de la ANEEAH, existen 13 puntos pendientes que incluyen el pago retroactivo del zonaje para los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, mejoras salariales para el personal auxiliar y la regularización de pagos atrasados.

Las protestas comenzaron en el departamento de Atlántida y se han extendido a otras regiones del país, incluyendo Yoro, Colón, Cortés, entre otros.

Los miembros de la ANEEAH han realizado asambleas informativas y paralizaciones de labores como medida de presión para que la Sesal cumpla con los acuerdos establecidos. IR