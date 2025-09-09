Hasta sus casas envía gobierno citación de audiencias de descargo a enfermeras auxiliares

Tegucigalpa – La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) denunció este martes que algunas empleadas reciben en la puerta de su hogar la citación para una audiencia de descarga.

Una enfermera auxiliar del Hospital San Felipe contó que ella recibió en la entrada de su vivienda la citación en una audiencia de descarga a las 4:30 de la tarde cuando se encontraba con sus hijas

“Ellos llegaron hasta mi casa a presentar mi audiencia de descargo, hoy me presenté al centro de salud para preguntar si estaba el de las compañeras, pero no estaban”, declaró la enfermera.

Reconoció que ella ha estado apoyando las protestas de las enfermeras auxiliares a nivel nacional.

Añadió que cuando el gremio de la enfermería auxiliar le llama a las protestas su deber es presentarse y que estará a la par de las compañeras en la lucha.

La enfermera auxiliar señaló que el Partido Libertad y Refundación (Libre) y las autoridades hospitalarias están detrás de ellas realizando persecuciones.

“Si ellos quieren sentarse y dialogar porque nos deben el sueldo del año pasado, yo no estoy peleando por un saldo porque están al día conmigo, pero hay muchas compañeras que no les han pagado”, aseveró. AG