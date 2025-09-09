Enfermeras auxiliares denunciarán ante Conadeh y Fiscalía amenazas de colectivos de Libre

Tegucigalpa- La fiscal de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Glenda Cruz, denunció este martes que colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) habrían recibido instrucciones de diputados y dirigentes para “deshacer” la huelga que el gremio mantiene en diferentes centros asistenciales del país.

“En Santa Bárbara y La Paz, en Tegucigalpa, algunos diputados y dirigentes han llamado a los colectivos de Libre para hacer contraataque, dicen ellos. Hoy hay amenazas de que si entramos al Centro De Salud Alonso Suazo van a sacar a las enfermeras a como dé lugar. Ellos dijeron que van a deshacer la huelga”, declaró Cruz.

La dirigente gremial aseguró que la ANEEAH ha instruido a las enfermeras auxiliares a no acercarse al lugar (Alonso Suazo) para resguardar su integridad. “Nosotros no queremos enfrentamiento, buscamos solo la defensa de nuestros derechos”, expresó.

Asimismo, adelantó que en las próximas horas interpondrán denuncias formales ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y ante el Ministerio Público. “Están violentando nuestros derechos. Cualquier cosa que les pase a las enfermeras será responsabilidad de los colectivos de Libre”, advirtió.

En paralelo, recordó que ya la ANEEAH envió un oficio a la presidenta Xiomara Castro solicitando la conformación de una comisión de diálogo que permita poner fin al conflicto. Ya está en sus manos y puede decidir si quiere poner fin al movimiento, concluyó Cruz.LB