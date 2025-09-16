Enfermeras auxiliares bloquean nuevamente la CA-5 y el Anillo Sur en SPS, rechazan reunión con ministra Paredes

Tegucigalpa- Las enfermeras auxiliares de Honduras retomaron este martes sus acciones de protesta, bloqueando la carretera CA-5 a la altura de El Durazno y el Anillo Sur en San Pedro Sula, en exigencia de que la Secretaría de Salud cumpla con los acuerdos firmados meses atrás.

En Tegucigalpa, las manifestantes cerraron ambos carriles de la CA-5, generando un fuerte congestionamiento vehicular.

Los conductores expresaron su molestia, señalando que, aunque reconocen el derecho a la protesta, el cierre total de la vía afecta a miles de personas, incluyendo viajeros que se dirigen al aeropuerto internacional de Palmerola y corren el riesgo de perder sus vuelos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, afirmó que no se sentarán a dialogar con las autoridades de Salud mientras existan procesos sancionatorios contra el gremio. “Aunque ellos han tenido la intención, no lo haremos porque hay audiencias de descargo en contra de nuestras compañeras y amenazas de despido”, declaró.

En San Pedro Sula, las enfermeras también mantienen tomado el Anillo Sur y advirtieron que incrementarán las medidas de presión en los próximos días si no obtienen una respuesta concreta a sus demandas.

La crisis laboral en el sector salud se prolonga sin que hasta ahora se vislumbre un acuerdo, mientras la población enfrenta los efectos de las paralizaciones y bloqueos en las principales vías del país.LB