Enfermeras auxiliares anuncian asambleas informativas a partir del lunes

Tegucigalpa- La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), anunció que a partir del próximo lunes iniciará una huelga progresiva en todo el país.

La acción de las enfermeras es debido al incumplimiento de acuerdos previamente establecidos por parte del Estado.

El gremio reclama el pago de deudas salariales, mejoras en las condiciones laborales y la ejecución de compromisos firmados con el Gobierno.

La dirigencia explicó que la protesta se desarrollará de forma escalonada en los diferentes centros asistenciales, manteniendo operativas las áreas críticas como emergencias y cuidados intensivos para no poner en riesgo a pacientes en estado delicado. IR