Enfermeras auxiliares advierten que abandonarán áreas críticas si no les resuelven en las próximas horas

Tegucigalpa- Las enfermeras auxiliares del sistema público de salud dieron un plazo de 78 horas al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que atienda sus demandas, advirtiendo que, de no recibir respuesta, abandonarán las áreas críticas de los centros hospitalarios del país.

En una asamblea realizada en el Hospital San Felipe, una de las voceras señaló: “Continuamos en asambleas informativas en turnos A, B y C, esperando respuestas de Casa de Gobierno. Hasta estos momentos no hemos tenido ninguna comunicación, pero necesitamos soluciones en estos días; de no ser así, tomaríamos otro tipo de medidas”.

El gremio también denunció prácticas que consideran discriminatorias y arbitrarias, señalando se están entregando “por perchas” audiencias de descargo, incluso en algunos casos en los domicilios de las enfermeras. “Eso es un delito y no nos vamos a dejar intimidar”, expresó otra de las manifestantes.

Suyapa Colindres, confirmó que le anduvieron buscando para entregarle la citación a audiencia de descargo en su casa y denuncia acoso laboral.

Las auxiliares recalcaron que no tienen miedo pese a las presiones y amenazas que, aseguran, provienen hasta de colectivos del partido Libre. “Nosotras no les hacemos nada a ellos, nuestra lucha es pacífica. Queremos que nos arreglen los problemas laborales que tenemos”, enfatizó otra enfermera.

En coro, las trabajadoras de la salud gritaron: “¡Este movimiento no se detendrá!”, reiterando que abandonarán las áreas críticas mientras no se cumplan sus peticiones, lo que podría generar un grave impacto en la atención hospitalaria.LB