Enfermedades respiratorias incrementan en 40 % por mala calidad del aire en la capital

Tegucigalpa – El doctor Carlos Henríquez del Hospital Escuela, informó hoy que las enfermedades respiratorias se han incrementado en un 40 %.

Lo anterior obedece principalmente a la mala calidad del aire en la capital hondureña.

El sitio especializado IQAir, alertó el mediodía de este martes que la calidad del aire en la capital hondureña es “perjudicial para la salud”.

La capital hondureña alcanzó la mayor contaminación del aire al mediodía de este martes, según IQAir.

También muestran afectaciones las personas con diabetes a causa de la deshidratación, alertó el galeno.

Sumado a la calidad del aire, las altas temperaturas afectan a las personas con enfermedades de base, dijo el doctor Henríquez.

Acotó que las enfermedades respiratorias se han incrementado a causa de condiciones asociadas al ambiente. (RO)