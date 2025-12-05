Enemigos en grandes citas: México y Sudáfrica repiten partido inaugural 16 años después

Washington – La selección mexicana de fútbol y la de Sudáfrica abrirán el próximo 11 de junio la Copa Mundial de Fútbol en el estadio Azteca de Ciudad de México, 16 años después de que ambos países dieran también el puntapié inicial en la cita de 2010.

En aquella ocasión el partido terminó empatado a un gol, en un estadio Soccer City de Johannesburgo lleno para presenciar la inauguración del primer Mundial en le continente africano.

Para 2026, México, bajo la batuta de Javier Aguirre, se plantea pasar desde el Grupo A hacia los cuartos de final, su ‘muro’ histórico en el máximo evento del fútbol.

Tanto en 1970 como en 1986, las ediciones en las que México fue local, llegó a esta instancia.

En el 70, un empate contra la Unión Soviética y dos victorias contra Bélgica y El Salvador le bastaron al equipo dirigido por Raúl Cárdenas y capitaneado por Gustavo Peña para pasar a una etapa en la que Italia, posterior finalista contra Brasil, lo despacharía con un contundente 4-1.

En el 86, el quinto partido se dio tras pasar como primero del grupo B por delante de Paraguay, Bélgica e Irak y ganarle en octavos a Bulgaria.

Los cuartos, un juego muy parejo contra Alemania, terminaron en 0-0 tras noventa minutos y alargue, lo que desembocó en una tanda de penaltis en la que Die Mannschaft se impuso por 4-1.

Los mexicanos tendrán en frente ese 11 de junio a una Sudáfrica dirigida por el belga Hugo Broos que se clasificó como primera del grupo C de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), por encima de Nigeria (a la que mandó a la repesca contra Congo), Benin, Lesotho, Ruanda y Zimbabue.

Los de Aguirre tendrán que tener mucho cuidado en este primer encuentro con Teboho Mokoena, del Mamelodi, que jugó el pasado Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El rival más fuerte de México en este grupo podría ser Corea del Sur, a quienes ya enfrentaron en Francia’98. Son Heung-min, quien brilló durante una década en el Tottenham Hotspur de Inglaterra y ahora se desempeña en el Los Angeles de la MLS estadounidense, es el jugador más peligroso de la escuadra asiática.

Los coreanos certificaron su pasaje a la cita norteamericana luego de quedar primera el hexagonal B de la AFC, asegurando uno de los ocho cupos directos.

El cuarto integrante del grupo A se definirá en marzo con el ganador del 'play off' europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia).