ENEE va a una crisis de liquidez, que puede provocar apagones, advierte Dante Mossi

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se dirige a una crisis de iliquidez y con ello no pagar a los generadores eléctricos, quienes se verían obligados a apagar sus equipos, lo que al final conducirá a los apagones, advirtió el economista Dante Mossi.

Mossi, un economista y especialista eléctrico, señaló que Honduras se encuentra en una encrucijada en el sector eléctrico debido a la situación crítica económica de la empresa estatal ENEE.

El especialista también alertó que se estima que la ENEE acumula deudas por 1 mil millones de dólares.

Mossi, que escribió en su cuenta de la red social Linkedin, que otro problema de la estatal eléctrica es que pueda generar un efecto dominó financiero.

El especialista señaló que el recién elaborado presupuesto general, que debe aprobar el Congreso Nacional, habla de apoyo a la ENEE, pero señaló que se desconoce gestión alguna, así como renegociar una garantía de 300 millones de dólares, la cual sugirió adelantarla.

Mossi, que fue presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sugirió que el Congreso Nacional derogue el Decreto 46-2022 para permitir que las empresas privadas realicen transacciones directas entre ellas, como que una compre directamente energía a un generador privado y este solo pague el peaje a la ENEE por el uso de las líneas de transmisión. Señaló que cualquier empresa pueda construir sus líneas de transmisión privada y prescindir de la empresa estatal.

Indicó el experto que ya la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (ENEE) dio un paso importante al aprobar la remuneración del autoconsumo, detallando que espera que eso anime a otros hogares y negocios a prepararse a “los inminentes apagones”.

Subsidios en carburantes

El expresidente del BCIE criticó que el gobierno demostrará falta de voluntad en subsidiar los combustibles claves como el diésel y el queroseno, recordando que el primero es clave en el transporte de carga y pasajeros, y el segundo es el que consumen las personas más pobres del país y los pequeños emprendimientos.

Recordó que el Banco Central de Honduras (BCH) informó que en marzo más del 60 % de la canasta básica experimentó aumentó de precio y lo preocupante es que la tendencia continúa.

En ese sentido sugirió que desde el Congreso Nacional se apruebe una ley de movilidad eléctrica que permita la descarbonización del transporte, en lugar de gastar en subsidios no productivos.

Indicó que en lugar de ello lo ideal es que se otorgue subsidio a la flota eléctrica de taxis y buses para adquirir las unidades y se alimente la red de electrolineras con sistemas solares y baterías.

Indicó que en países vecinos los bancos financian las operaciones con bajas tasas de interés de adquirir las unidades de transporte, mientras el Estado facilita la importación y su registro.

También recomendó que el propio gobierno debería liderar haciendo la conversión de su flota de autos a carros eléctricos. (PD).