ENEE reporta 70% de avance en repotenciación de Cañaveral–Río Lindo

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, informó a través de redes sociales que avanzan en un 70% los trabajos de repotenciación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral–Río Lindo, ubicadas en el departamento de Cortés.

El funcionario detalló que el proyecto es ejecutado con apoyo de dos empresas japonesas y se realiza en coordinación con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, el viceministro de Finanzas, Roberto Chang, y personal técnico de ENEE Generación.

Según lo informado, la obra estará finalizada el próximo año y permitirá incrementar la capacidad instalada del complejo hasta los 120 megavatios, con el objetivo de fortalecer la oferta energética del país.

El complejo hidroeléctrico Cañaveral–Río Lindo, ubicado a unos 130 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, es una de las principales fuentes de generación del sistema eléctrico nacional.

Su primera etapa entró en operación en 1964, y posteriormente fue ampliada en distintas fases hasta alcanzar una capacidad instalada de 109 megavatios.

Este sistema llegó a aportar alrededor del 35% de la energía hidroeléctrica estatal y cerca del 9.6% de la oferta eléctrica nacional, lo que lo convierte en una infraestructura estratégica para el abastecimiento energético del país. AD