ENEE realizará descargas este miércoles en la represa El Cajón

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) comunicó que este miércoles 22 de octubre que habrá descargas en la central hidroeléctrica “El Cajón” debido a que está cerca de llegar a su máximo nivel de almacenamiento de agua.

A través de un comunicado, la estatal eléctrica señaló que las descargas serán “leves”, “controladas” y “preventivas” por haber llegado al tope de su capacidad y que se incrementó con las lluvias de los últimos días.

Informó que en la actualidad, la capacidad de la represa es de 286.40 metros sobre el nivel del mar.

Añadió que la capacidad que tenía la represa antes del 15 de septiembre era de 272 metros sobre el nivel del mar, habiendo un incremento de 14 metros en 36 días.

Según los pronósticos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), las precipitaciones continuarán durante los próximos días debido a que la temporada ciclónica finaliza el 30 de noviembre.

Las descargas se realizarán en horas de la mañana del miércoles para regular los niveles hídricos aguas abajo del embalse. AG