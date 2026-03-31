ENEE propone tarifa transitoria de $ 9.3 centavos para autoproductores de energía renovable

Tegucigalpa- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) presentó una propuesta de tarifa transitoria de 9.3 centavos de dólar por kilovatio hora para los autoproductores de energía renovable que inyecten excedentes al sistema eléctrico nacional, como parte de una estrategia orientada a mitigar el impacto del alza en los precios de los combustibles.

El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, explicó que esta medida responde a una deuda pendiente desde la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica, la cual establece la obligación de la ENEE de adquirir los excedentes de energía generados por usuarios con sistemas como paneles solares.

Corrales detalló que, aunque ya existía el mandato legal, aún no se había definido la tarifa de compensación para estos usuarios. En ese sentido, la ENEE elaboró una propuesta basada en metodologías ajustadas a normativas vigentes, la cual fue presentada y discutida en la audiencia pública, junto a otros aspectos técnicos que la CREE analizará antes de emitir una resolución final en los próximos días.

La tarifa transitoria aplicará tanto para usuarios residenciales como comerciales que cuenten con sistemas de generación renovable y que inyecten excedentes a la red. Según datos preliminares, actualmente se estiman unos 60 megavatios instalados en generación distribuida; sin embargo, se aclaró que esta capacidad no se inyecta en su totalidad, ya que los usuarios únicamente aportan los excedentes de su consumo.

El mecanismo funcionará mediante un crédito en la factura eléctrica, calculado en función de la energía inyectada frente al consumo del usuario. No obstante, las autoridades subrayaron que los autoproductores deben dimensionar sus sistemas de acuerdo con su demanda real, evitando instalar capacidades superiores que los conviertan en generadores formales.

Asimismo, se enfatizó que uno de los principales aspectos a resguardar es la seguridad del sistema eléctrico, por lo que la capacidad de inyección no debe superar el consumo promedio del usuario.

Con esta medida, la ENEE busca incentivar la generación distribuida y promover el uso eficiente de fuentes renovables en el país.LB